Boeing baute mehr Verkehrsflugzeuge

Erwartungsgemäss lieferte Boeing im ersten Quartal 2008 mehr Maschinen aus als im Vorjahr. Von Januar bis März lieferte Boeing 115 Jets an die Kundschaft.

Boeing hatte erwartungsgemäss in den ersten Monaten dieses Jahres die Produktionsquote bei den Verkehrsflugzeugen von 106 Maschinen auf 115 Verkehrsflugzeuge erhöht. Der Flugzeugproduzent mit Hauptsitz in Chicago muss die Produktionsquote langsam erhöhen, um der grossen Nachfrage nachzukommen. Die Unternehmung konnte im letzten Jahr 1413 Bestellungen mit einem Gesamtwert von 170 Milliarden Dollar in Empfang nehmen. In den ersten drei Monaten bestellten die Kunden weitere 288 Verkehrsmaschinen von Boeing. In der Berichtsperiode lieferte der amerikanische Flugzeugbauer 87 Boeing 737, vier Boeing 747, drei Boeing 767 und 21 Boeing 777 an ihre Käufer.