Boeing erhält 17 Stornierungen

Boeing sagte gestern, sie habe in der letzten Woche 17 Stornierungen für ihre kommerziellen Flugzeuge erhalten.

Dazu gehören auch die bereits gemeldeten Stornierungen von fünfzehn 787 Dreamliner durch Qantas Airways. Das letzte Update des Flugzeugherstellers zeigt ausserdem neun neue Bestellungen. In der ersten Jahreshälfte hat Boeing 85 Bestellungen und 84 Stornierungen erhalten, macht netto eine Flugzeugbestellung für dieses Jahr. In einem Statement sagte Boeing, dass sie im zweiten Quartal 125 Flugzeuge ausgeliefert hat. Insgesamt sind dies in den ersten sechs Monaten 246 Lieferungen. Boeing hat noch immer kein genaues Datum für den Erstflug des bereits um zwei Jahre verspäteten 787 Dreamliners bekannt gegeben.

