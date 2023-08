Boeing Mitarbeiter entscheiden sich für Streikmassnahmen

Die Arbeiter von Boeing, die zu einem grossen Teil in der Gewerkschaft International Machinists an Aerospace Union organisiert sind, lehnen das Angebot ihres Arbeitgebers ab.

In einer Abstimmung sprachen sich 87 Prozent der organisierten Mitarbeiter für Streikmassnahmen aus. 80 Prozent der Stimmenden akzeptieren das letzte Angebot von Boeing nicht und entschieden sich für eine Arbeitsniederlegung. Die Gewerkschaft wird in den nächsten 48 Stunden jedoch noch keine Arbeitsniederlegung anordnen, da Boeing weiter verhandeln will.