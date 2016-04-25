Air Astana belohnt treue Nomad Club Mitglieder

Embraer E-Jet Air Astana (Foto: Air Astana)

Air Astana hat einen neuen Karten-Status für das Vielfliegerprogramm Nomad Club eingeführt, der besonders treuen Mitgliedern exklusive Vorteile gewährt.

Der Diamant-Karten-Status wird all denjenigen Nomad Club Mitgliedern zuteil, die im Besitz einer Gold-Karte sind und diesen Status bereits seit mindestens vier Jahren ununterbrochen halten, also konkret bereits mindestens 100.000 Flugpunkte verdient haben oder jedes Kalenderjahr mindestens 125 Flüge mit Air Astana oder einem Codeshare-Partner absolvieren.

Der Diamant-Karten-Status bietet Nomad Club Mitgliedern zahlreiche Vorteile, dazu zählen:

- Wartelistenpriorisierung bei Reservierungen und garantierter Sitzplatz in der Economy Class auf jedem Air Astana Flug zu jeder Zeit bei einer Buchung 72 Stunden vor Abflug

- die Möglichkeit, den Gold- oder Silber-Karten-Status sowie die Flugpunkte an Verwandte oder Freunde zu verschenken

- zweimal pro Jahr ein kostenfreies Upgrade in die Business Class

- der Erhalt von doppelten Punkten und das Recht, unbegrenzt Bonuspunkte zu kaufen

- Check-in an Business Class Schaltern, unabhängig von der Buchungsklasse

- kostenlose Mitnahme von zusätzlichen 25 Kilogramm Gepäck

- Zugang zu allen Air Astana Business Class Lounges für den Diamant-Karten-Besitzer und einen Gast



„Die Nomad Club Diamant-Karte bietet besonders treuen Mitgliedern unseres Vielfliegerprogramms exklusive Vorteile, mit denen wir ihre langjährige Loyalität zu Air Astana belohnen möchten – und zwar sowohl durch die Erhöhung materialer Vorteile als auch durch zusätzliche Anerkennung während ihres gesamten Reiseerlebnisses mit unserer Airline“, erklärt Ibrahim Canliel, Senior Vice President Marketing and Sales von Air Astana.

Der Diamant-Karten-Status ist gültig für zwei Jahre. Alle Vorteile im Überblick können auf der Webseite www.airastana.com eingesehen werden.