Air Astana mit neuer Lounge in Frankfurt

Embraer E-Jet Air Astana (Foto: Air Astana)

Skylounge Gold im Terminal 2 für Business Class Passagiere näher an den Abfluggates, Air Astana bezieht zum 1. April 2016 im Frankfurter Flughafen eine neue Lounge.

Die nationale Fluggesellschaft Kasachstans lädt ihre Business Class Passagiere und Vielflieger dann in den exklusiven Gold-Bereich der Skylounge ein (www.skylounge-frankfurt.de), die sich im Terminal 2/Bereich D und damit näher an den neuen Abfluggates der Airline befindet. Air Astana nutzte bisher eine Lounge im Bereich E des Terminals.

Die Skylounge bietet in der Gold-Sektion warme Mahlzeiten, auch abends, sodass Passagiere des täglichen Air Astana Nachtflugs KC 922 von Frankfurt nach Astana und Almaty ein Abendessen zu sich nehmen können bevor sie sich an Bord im Flatbed der geräumigen Business Class zur Ruhe begeben. Eine weitere Option für Fluggäste ist selbstverständlich auch der mehrfach ausgezeichnete Business Class Service, den die Fluggesellschaft an Bord mit ausgewählten, frischen Menüs und erlesenen Getränken bereithält. Die Lounge ist täglich von 6.45 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Neben kostenlosen Getränken, Mahlzeiten, frischen Früchten, internationalen Zeitungen und Magazinen bietet sie auch gebührenfreies WLAN sowie einen sanitären Bereich mit Duschen.

Air Astana