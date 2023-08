Boeing 787 schliesst ETOPS Tests ab

Boeing konnte am Sonntag die Testflüge für die Extended Range Opreations (ETOPS) ihres Dreamliner abschliessen.

Die ersten Maschinen werden für 180 Minuten ETOPS Flüge zugelassen sein. Für 330 Minuten ETOPS Strecken muss an den Maschinen zuerst noch eine kleinere Software Modifikation eingearbeitet werden. Am 27. Juli 2011 absolvierte ZA102 mit einer Flugzeit von 18 stunden und 7 Minuten einen neuen Flugdauerrekord für die Boeing 787. Boeing tönt zuversichtlich, dass die 787 schon bald die Zulassung erhalten wird. Die Übergabe an Erstkunden All Nippon Airways ist für September 2011 geplant.