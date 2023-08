Boeing 787 Dreamliner wieder im Flugtestprogramm

Nach einem zweimonatigen Unterbruch ist Boeing mit dem Dreamliner wieder voll ins Flugtest- und Zulassungsprogramm eingestiegen.

Boeing hat am 17. Januar 2011 mit ZA001, ZA002, ZA004 und ZA005 das Flugtestprogramm wieder aufgenommen, innerhalb der nächsten sieben Tagen werden auch die anderen beiden Testmaschinen (ZA003, ZA006) wieder in Betrieb genommen. Wir erwarten, dass Boeing noch in dieser Woche einen neuen Auslieferungsplan bekannt geben wird. Boeing macht auch die erste Serienmaschine ZA102 zum Jungfernflug parat, der nach Werksquellen noch in dieser Woche stattfinden soll.