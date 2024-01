Flughafen Frankfurt erwartet viel Schnee

Winterbetrieb am Flughafen Frankfurt (Foto: Fraport AG)

Aufgrund des angekündigten starken Schneefalls und Eisregens in Hessen findet heute Mittwoch ganztägig nur ein stark eingeschränkter Flugbetrieb am Flughafen Frankfurt statt.

Auch für Donnerstag, 18. Januar rechnet Fraport noch mit starken Einschränkungen. Passagiere bittet der Flughafenbetreiber Fraport dringend, bereits vor der Anreise an den Flughafen Kontakt mit der jeweiligen Fluggesellschaft aufzunehmen und den Flugstatus vorab auf den Internetseiten der Airlines zu prüfen. Bei einer angezeigten Flugstreichung reisen Sie bitte nicht an den Flughafen.

Im Luftverkehr gilt stets „Safety First“: Bei massivem Schneefall und Eisregen können die Start- und Landebahnen trotz kontinuierlichem Winterdienst nicht schnee- und eisfrei gehalten werden. Erst wenn eine Bahn nach der Räumung einen durch Testfahrten ermittelten sicheren Reibungskoeffizienten aufweist, wird die Runway wieder für den Flugbetrieb freigeben. In der Zwischenzeit ist die Kapazität der Start- und Landebahnen empfindlich beeinträchtigt, was den Verkehrsbetrieb deutlich zähflüssiger macht als bei normalen Wetterlagen. Ähnlich sieht es bei der Flugzeugenteisung aus. Das aerodynamische Profil des Flugzeugs darf durch Schnee- oder Eisbelag in keiner Weise beeinträchtigt werden. Auch dieser Arbeitsschritt bedeutet einen zusätzlichen Zeitaufwand und geht zu Lasten der Bodenzeiten.

Insgesamt sind für Mittwoch, den 17. Januar rund 1.030 Flugbewegungen geplant. Bei einer Unwetterwarnung reduzieren Fluggesellschaften ihre Flugpläne bereits im Vorfeld für den jeweiligen Tag.

Wettervorhersage am Flughafen Frankfurt

METAR

EDDF 170720Z AUTO 08003KT 9999 OVC020 M04/M06 Q0997 BECMG 4000 -SN BKN012

TAF

TAF EDDF 170500Z 1706/1812 06004KT CAVOK

BECMG 1707/1709 4000 -SN OVC012

TEMPO 1709/1713 0800 SN OVC004

BECMG 1713/1714 2500 -FZRA OVC004

TEMPO 1713/1717 0800 FZRA

BECMG 1718/1720 36006KT

BECMG 1801/1802 4000 -SN BKN010

TEMPO 1802/1807 0800 SN OVC003

BECMG 1809/1811 6000 BKN015

Fraport AG