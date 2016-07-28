Zweiter Lockheed Martin T-50A abgehoben

Lockheed Martin T-50A zweites Flugzeug (Foto: Lockheed Martin)

Lockheed Martin hat am 26. Juli 2016 den Jungfernflug des zweiten T-50A Jettrainer bekanntgegeben, der Jungfernflug erfolgte auf dem südkoreanischen Flughafen Sacheon.

Lockheed Martin steigt zusammen mit Korean Aerospace Industries mit dem Jettrainer T-50A ins Rennen um ein neues Schulflugzeug für die US Air Force. Die Maschine wurde aus der südkoreanischen T-50 Golden Eagle abgeleitet und auf die Bedürfnisse der neuen US Air Force Ausschreibung (T-X Competition) angepasst. Der Jungfernflug des zweiten Prototypen fand in Südkorea auf dem Flughafen von Sacheon statt und verlief nach Angaben von Lockheed Martin problemlos. Die T-50A ist laut Lockheed Martin für die T-X Competition der US Air Force eine bereits verfügbare und gut erprobte Lösung, mit tiefem Risiko.

Die T-50 wurde durch Korean Aerospace Industries KAI in enger Zusammenarbeit mit Lockheed Martin entwickelt. Die erste Maschine wurde bereits im Dezember 2005 an die Luftwaffe Südkoreas übergeben. Südkorea hat mehr als 100 T-50 bestellt, 50 sind als Trainingsflugzeuge ausgelegt, fünfzig sind als FA-50 bewaffnet als Erdkämpfer optimiert und zehn T-50B wurden an das einheimische Kunstflugteam Black Eagle geliefert. KAI rechnet mit einem Absatz von 200 Maschinen alleine für die einheimische Luftwaffe. Neben Südkorea haben sich auch Indonesien, die Philippinen, Thailand und der Irak für die T-50 entschieden.

Lockheed Martin Jungfernflug T-50A für die T-X Competition