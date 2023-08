Boeing 747 als Feuerwehr

Evergreen baute einen Jumbo Jet zu einem Feuerlöschflugzeug um. Die Maschine kann mehr als 20.000 US Gallonen Löschwasser aufnehmen.

Das Feuerlöschflugzeug, das hauptsächlich für die grossflächige Waldbrandbekämpfung gedacht ist, kann bis zu 77.600 Liter Löschwasser tanken. Evergreen International Aviation werkelt seit 2002 an dem neuen Löschflugzeug und investierte 50 Millionen US Dollar in das Projekt. Die Maschine auf der Basis einer Boeing 747 erlangte im November 2008 die amerikanische Zulassung. Das Flugzeug wurde im Juli in Europa vorgestellt und könnte über Südeuropa bei der Waldbrandbekämpfung sehr effizient eingesetzt werden, der Jumbo hat eine achtfache Ladekapazität gegenüber herkömmlichen Löschflugzeugen.