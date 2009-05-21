Weiterer Meilenstein im Boeing 787-8 Programm erreicht
21.05.2009 RK
Boeing konnte in dieser Woche die Montage der vorderen Rumpfsektion des ersten 747-8F Jumbo Vollfrachter abschliessen.Das vordere Rumpfteil ist 27,2 Meter lang und wird nun verschieden Tests unterzogen bevor die Teilsysteme eingebaut werden. Der Rumpf des neu überarbeiteten Jumbos ist gegenüber der Boeing 747-400 um 5,6 Meter verlängert worden. Das vordere Rumpfteil erfuhr dabei mit 4,1 Metern die grösste Verlängerung. Die restlichen 1,5 Meter werden hinter der Tragfläche verlängert, damit der Schwerpunktbereich des Flugzeuges nicht zu stark verändert wird. Boeing verkauft ihren neuen Jumbo als das wirtschaftlichste Flugzeug seiner Klasse. Link: Boeing