Boeing 747 trifft mit Laser

Das Boeings Airborne Laser Team hat mit seiner Boeing 747-400 erstmals eine Lenkwaffe mit seinem Laserstrahl getroffen.

Die mit einer Laserkanone ausgerüstete Boeing 747-400F ist auf der Edwards Air Force Base gestartet und hat die Lenkwaffe, die wiederum in San Nicolas Island abgefeuert wurde, mit seinem großen Infrarotsucher erfasst und den Laserstrahl sicher ins Ziel geführt. Der Laserstrahl wurde noch nicht mit gosser Intensität gefahren, da es in diesem Versuch erst um die Zielerfassung und die exakte Strahllenkung ins Ziel ging. Bis Ende Jahr will das Team eine fliegende Rakete mit dem Laser zerstören. Der Hochenergielaser stammt von Northrop Grumman, Lockheed Martin ist für das Feuerleitsystem und die Strahlsteuerung verantwortlich.