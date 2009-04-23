Air China holt erste Boeing 747-400BCF ab
23.04.2009 RK
Der Vollfrachter wurde aus einer Passagiermaschine von Air China bei Taikoo Aircraft Engineering Co (TAECO) umgebaut.Taikoo Aircraft Engineering Company (TAECO) ist die erste Unternehmung, welche die Passagier Boeing 747-400 Combi zu Boeing 747-400BCF Vollfrachtern umbauen kann. Air China konnte in dieser Woche ihren ersten von drei umgebauten Jumbo Combis bei TAECO abholen. TAECO baute bereits den 29. Jumbo um und ein weiterer Boeing 747-400BCF für Air China befindet sich im Umbau. Die Modifikation umfasst neben der Aushöhlung eine Verstärkung des Bodens im Hauptdeck und den Einbau eines Balletten- Systems für 30 Standard Balletten. Link: Boeing