Bestellung für den Airbus A321 mit Sharklets

Finnair unterzeichnet an der ILA eine Kaufabsichtserklärung für fünf Airbus A321 mit den neuen Sharklets.

Mit Finnair zieht Airbus den ersten Kunden für den Airbus A321 mit den neu entwickelten Sharklets an Land. Falls die Kaufabsichtserklärung in einen Kaufvertrag münden wird, kann Airbus erneut einen Auftrag im Wert von rund 485 Millionen Euro in die Bestellbücher schreiben. Der A321 mit den Sharklets wird bei Finnair die Boeing 757-200 ablösen, die hauptsächlich im Ferienverkehr eingesetzt werden. Der A321 wird für rund 200 Fluggäste konfiguriert sein, die Wahl der Triebwerke wurde noch nicht bekannt gegeben. Link: Airbus A321 mit Sharklets als Boeing 757 Ersatz