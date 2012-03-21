Boeing 787 mit GEnx Antrieb zugelassen

Die US amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat Boeing die Dreamliner Zulassung mit der zweiten Triebwerkoption zugesprochen.

Die Boeing 787 Zulassung mit dem General Electric GEnx Triebwerk wurde am 20. März 2012 erteilt. Boeing kann nun endlich ihre ersten Maschinen mit dieser zweiten Triebwerkoption ausliefern, als erster Kunde wird Japan Airlines eine Boeing 787 mit dem GEnx Antrieb erhalten. Die ersten Auslieferungen sind noch für Ende März geplant. Japan Airlines möchte mit dem Dreamliner ab Ende April den Verkehr zwischen Japan und den USA aufnehmen.