Bei Airbus wurden bis Ende September 149 Maschinen bestellt

Zu den 149 Neubestellungen gesellen sich bei Airbus in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres kamen 26 Abbestellungen dazu.

Unter dem Strich konnte Airbus bis Ende September 123 Flugzeuge in ihr Auftragsbuch übernehmen. Im September wurden bei dem europäischen Flugzeugbauer lediglich zwei neue Vollfrachter vom Typ Airbus A330-200F bestellt. Ausgeliefert wurden im September 2009 38 neue Airbus Verkehrsflugzeuge. Am sechsten September konnte Singapore Airlines ihren 10. Airbus A380 in Empfang nehmen, bis heute wurden 19 des weltweit größten Verkehrsflugzugs ausgeliefert. Im September wurden 28 Maschinen aus der A320 Familie ausgeliefert, ein A380 und neun Flugzeuge aus der A330-A340 Familie. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres lieferte der Konzern 358 Flugzeuge aus.