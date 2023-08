BA nimmt frühe Platzreservationen an

British Airways will es ihren Passagieren ermöglichen, bis zu 355 Tage im Voraus ihren Sitz auszuwählen – gegen Gebühr.

Die Airline gab heute bekannt, dass sie künftig bis zu fast einem Jahr im Voraus Sitzplatzreservationen annehmen will. Heute können Passagiere nur bis zu 24 Stunden vor dem Flug ihren Sitz wählen, dafür gebührenfrei. Für die frühzeitige Reservation verlangt British Airways in der Economy Class auf Europaflügen £10 (US$16), auf Langstreckenflügen £20 (US$32) und für Sitze beim Notausgang £50 (US$80). Business Class Passagiere zahlen auf Kurzstreckenflügen £20 und auf Langstreckenflügen £60 (US$96). Diese neue Verordnung tritt ab dem 7. Oktober 2009 in Kraft.

