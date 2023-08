Avianca und TACA fusionieren

Die kolumbianische Airline Avianca und TACA aus El Salvador schliessen sich unter einer Holding zusammen.

Aviancas Aktionäre werden zwei Drittel der neuen Firma übernehmen, das dritte Drittel geht an die Besitzer der TACA, so teilte es der CEO der TACA Robert Kriete Journalisten in San Salvador mit. Die beiden Airlines werden ihre jährlichen Einnahmen zusammenführen, ihre Brands vorläufig aber noch behalten. Zusammen haben die beiden privaten Fluggesellschaften 129 Flugzeuge und bedienen mehr als 100 Destinationen in Amerika und Europa. Auch in Mexiko, Chile und Brasilien versuchen die Airlines die Krise durch Kooperation zu überstehen.