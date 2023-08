Austrian fordert Verkauf von Staatsanteil

Der Aufsichtsrat von Austrian Airlines empfahl der österreichischen Regierung, ihren Anteil an dem Unternehmen an einen strategischen Partner zu verkaufen.

Das gab die Fluggesellschaft in einer Pressemitteilung bekannt. Ein möglicher Wunschpartner wurde nicht genannt, Berater schlagen aber die sich gerade in einer Streikkrise befindende, finanzstarke Lufthansa als Favoriten vor. Vorerst wartet man ungeduldig darauf, dass die Bundesregierung den Privatisierungsauftrag erteilt. In einer anderen Mitteilung meldete das Unternehmen einen 52 Prozent Anstieg des Reingewinns im zweiten Quartal auf EUR 11,7 Millionen (USD 18,4 Millionen). Das ist mehr, als die Analysten erwarteten. Dennoch rechnet man mit einem Gesamtjahresverlust.