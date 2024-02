Am Flughafen Frankfurt wird heute gestreikt

Lufthansa Airbus A320 am Flughafen Frankfurt (Foto: Fraport)

Die Gewerkschaft ver.di ruft die Sicherheitsdienstleister am Flughafen Frankfurt zu einem Warnstreik auf. Heute Donnerstag, den 1. Februar 2024, kommt es daher ganztägig zu massiven Einschränkungen im Flugbetrieb.

Die Sicherheitskontrollen außerhalb des Transitbereichs werden geschlossen sein. Ein Zustieg zu Flügen ab Frankfurt ist damit nicht möglich. Fraport bittet alle Passagiere, die ihre Reise in Frankfurt beginnen möchten, nicht zum Flughafen zu kommen. Für weitere Informationen wenden sich betroffene Fluggäste bitte an ihre Airline oder ihren Reiseveranstalter.

Für Fluggäste, die am Flughafen Frankfurt lediglich umsteigen wollen, kann es auch zu starken Beeinträchtigungen und Verzögerungen kommen.

„Wir bedauern es sehr, dass unseren Fluggästen diese Unannehmlichkeiten entstehen. Tausende Passagiere können ihre Reise ab Frankfurt am Donnerstag nicht antreten. Wir appellieren an die Tarifpartner, in Verhandlungen eine einvernehmliche Lösung zu erarbeiten. Alle Betroffenen bitten wir um Verständnis“, so ein Fraport-Sprecher.

Insgesamt sind für Donnerstag, den 1. Februar rund 1.050 Flugbewegungen geplant.