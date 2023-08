Allegiant meldet weiterhin Gewinn

Der amerikanische Bedarfsflieger meldet trotz der hohen Treibstoffpreise einen soliden Halbjahresabschluss.

Maurice Gallagher, Geschäftsführer von Allegiant, zeigt sich mit dem Resultat zufrieden, trotzt des starken Gegenwindes seien sie in der Lage gewesen, das erste Halbjahr mit einem positiven Resultat abzuschliessen. Der Ferienflieger aus Las Vegas meldet für das zweite Quartal einen Gewinn von 2,6 Millionen verglichen mit 10 Millionen in der gleichen Vorjahresperiode. In den ersten sechs Monaten erwirtschaftete die Flugunternehmung mit ihren MD-80 Flugzeugen einen Gewinn von 12,3 Millionen US Dollar, verglichen mit 19,7 Millionen im Vorjahr.