Allegiant Air streicht Wichita-Orlando

Die schlecht ausgebuchten Flügen und die hohen Treibstoffpreise haben die amerikanische Tiefpreisfluggesellschaft Allegiant Air forciert, die Flugstrecke von Orlando in Florida nach Wichita aus ihrem Angebot zu streichen.

Die Linie, die im Mai 2007 aufgenommen wurde, wird am 7. Juli eingestellt, wie Allegiant Air erläuterte. Passagiere, welche einen Flug nach dem 7. Juli gebucht haben, können entweder früher fliegen, die Reservation in einen Flug nach Las Vegas umwandeln oder eine Rückerstattung anfordern.