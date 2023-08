Alan Joyce wird neuer Geschäftsführer von Qantas

Der zukünftige Geschäftsführer der australischen Qantas führt momentan die Tochtergesellschaft Jetstar.

CEO Geoff Dixon wird voraussichtlich am 28. November 2008 Qantas als Geschäftführer verlassen und in Pension gehen. In den nächsten Monaten wird Geoff Dixon den zukünftigen CEO, Alan Joyce, sorgfältig in die Aufgabengebiete einführen. Geoff Dixon wird Qantas nach der Amtsübergabe voraussichtlich bis am 31. März 2009 als Berater zur Seite stehen. Alan Joyce ist 42 Jahre alt, arbeitete seit 2000 in unterschiedlichen Führungsfunktionen bei Qantas und war vorher unter anderem bei der australischen Ansett und der irischen Aer Lingus tätig.