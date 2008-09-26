Aktionäre von Northwest und Delta stimmen Delta Northwest Fusion zu

Northwest Airlines und Delta Airlines haben von ihren Anteilseignern grünes Licht für den geplanten Zusammenschluss bekommen.

Die Aktionäre beider Airlines stimmten gestern Donnerstag anlässlich der Hauptversammlungen zu mehr als 98 Prozent für die Groß- Fusion zwischen Delta Airlines und Northwest Airlines. Am Passagiervolumen gemessen entsteht durch diesen Zusammenschluss die weltweit größte Fluggesellschaft. Delta ist derzeit Nummer drei der Branche in den Vereinigten Staaten und Northwest nimmt Platz fünf ein.