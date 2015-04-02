ANA finalisiert Dreamliner Auftrag

Boeing 787-10 (Foto: Boeing)

Boeing hat die Finalisierung von drei Boeing 787-10 Dreamliner Aufträgen durch All Nippon Airways bekannt gegeben.

ANA hat diese Kaufabsichtserklärung bereits im Januar bei Boeing unterzeichnet, jetzt wurde man sich mit den Lieferungsmodalitäten und dem Preis einig. Nach den aktuellen Listenpreisen kosten drei Boeing 787-10 rund 900 Millionen US Dollar. ANA war Erstkunde für die Boeing 787-8 und wird nun zu einem Neukunden bei der längsten Dreamliner Version. All Nippon Airways betreibt momentan 34 Dreamliner, über die nächsten Jahre werden 49 weitere Maschinen dieses Typs zur Flotte stossen.