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BAs neue Boeing 787-9 in Neu Delhi gelandet

28.10.2015 JS
BA Boeing 787-9 in Neu Delhi
BA Boeing 787-9 in Neu Delhi (Foto: British Airways)

British Airways neue Boeing 787-9, auch Dreamliner genannt, landete vorgestern Morgen am New Delhi Indira Gandhi International Airport.

Dies ist damit die erste Route, die mit der technisch fortschrittlichsten Maschine der Premium-Airline bedient wird. Mit insgesamt 42 Flugzeugen vom Typ 787 wird der Dreamliner ein Eckpfeiler der British Airways-Flotte. Damit steht er im Fokus des über fünf Milliarden Britische Pfund hohen Investitionsprogramms für einen noch besseren Komfort am Boden und in der Luft.

British Airways 787-9 Eröffnungsflug nach Neu Delhi (Foto: BA)

Die neuste Ergänzung der British Airways-Flotte erhielt aus diesem Anlass einen besonderen Abschiedsgruss: Eine im traditionell indischen Stil gehaltene Launch-Feier am Flughafen Heathrow in London, bei der die Models Suki Waterhouse und Neelam Gill den neuen Dreamliner mit Blumen verabschiedeten.

British Airways 

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