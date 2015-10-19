EVA Airways kauft Boeing 787-10

Boeing 787-10 EVA (Foto: Boeing)

Die taiwanesische EVA Airways hat bei Boeing eine Kaufabsichtserklärung für 24 Boeing 787-10 Dreamliner unterzeichnet und gehört dadurch bei der größten Dreamliner Version zum Erstkundenteam.

Neben den Dreamliner hat EVA auch noch zwei Boeing 777-300ER in den Vertrag gepackt, laut Boeing hat der Auftrag nach den aktuellen Listenpreisen einen Wert von mehr als 8 Milliarden US Dollar. Mit diesen Jets wird EVA Teile ihrer Langstreckenflotte ersetzen und das Streckennetz weiter ausbauen.