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EVA Airways kauft Boeing 787-10

19.10.2015 JS
Boeing 787-10 EVA
Boeing 787-10 EVA (Foto: Boeing)

Die taiwanesische EVA Airways hat bei Boeing eine Kaufabsichtserklärung für 24 Boeing 787-10 Dreamliner unterzeichnet und gehört dadurch bei der größten Dreamliner Version zum Erstkundenteam.

Neben den Dreamliner hat EVA auch noch zwei Boeing 777-300ER in den Vertrag gepackt, laut Boeing hat der Auftrag nach den aktuellen Listenpreisen einen Wert von mehr als 8 Milliarden US Dollar. Mit diesen Jets wird EVA Teile ihrer Langstreckenflotte ersetzen und das Streckennetz weiter ausbauen.

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