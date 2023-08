Airline Industrie zurück in den schwarzen Zahlen

Die Airlines dieser Welt sollen laut Prognose der IATA bereits wieder im Jahr 2011 einen Gesamtgewinn ausweisen.

IATAs Generaldirektor Giovanni Bisignani sagte an einer Pressekonferenz, bei einem für dieses Jahr erwarteten Verlust von US$2,8 Milliarden sei es sehr wahrscheinlich, dass die Airlines 2011 wieder Gewinne schreiben würden. Die Lücke von US$80 Milliarden bei den Einnahmen im Jahr 2008 sollte innerhalb von zwei Jahre geschlossen werden können. Für das Jahr 2010 sieht IATA Einnahmen in der Höhe von US$522 Milliarden voraus. Für die amerikanischen Airlines erwartet Bisignani 2010 Einnahmen in der Höhe von US$1,8 Milliarden und für die europäischen Fluggesellschaften einen Gesamtverlust von US$2,2 Milliarden. Dafür werde Südamerika schon in diesem Jahr einen Gewinn von rund US$800 Millionen ausweisen können.