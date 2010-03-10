FAA sagt leichte Erholung voraus

Die Aerospace Prognosen der FAA für die nächsten zwanzig Jahre sind zumindest langfristig relativ optimistisch.

Kurzfristig jedoch hat sie das anvisierte Wachstum der Airline Industrie vom letzten Jahr zurückgestuft. Die FAA rechnet mit einer Zunahme der Hauptlinien der amerikanischen Airlines um durchschnittlich 2,6 Prozent über die nächsten zwanzig Jahre statt der im 2009 prognostizierten 2,9 Prozent. Die Anzahl Boardings soll in diesem Jahr um 0,5 Prozent ansteigen und zwischen 2011 und 2015 um durchschnittlich drei Prozent. Bis 2030 sollen die Passagierzahlen von 704 Millionen im Jahr 2009 auf 1,21 Milliarden anwachsen. Die verfügbaren Sitzmeilen der amerikanischen Airlines sollen laut Voraussage in diesem Jahr erneut um 1,6 Prozent zurückgehen, dann aber bis 2030 um durchschnittlich 3,6 Prozent ansteigen.



