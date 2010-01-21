AA meldet Quartalsverlust

American Airlines hat gestern einen Verlust für das vierte Quartal des letzten Jahres ausgewiesen, der Einbruch war jedoch weniger schlimm als erwartet.

AMR Verlust verkleinerte sich leicht und betrug noch US$344 Millionen. Die Einnahmen aus dem operativen Geschäft gingen um 7,4 Prozent auf US$5,06 Milliarden zurück. Der Aufwand auf den Hauptlinien blieb gleich aufgrund der gesunkenen Treibstoffkosten. Die Kapazität wurde um 4,9 Prozent reduziert und die Auslastung lag bei 81,1 Prozent, ein Plus von 2,8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. AA ist die erste amerikanische Airline, die die Zahlen für das vierte Quartal präsentiert. Nur bei einer der sechs grössten Airlines, Southwest, rechnen die Analisten mit einem Gewinn. Die Experten machen die tiefen Preise für die Verluste verantwortlich, verursacht durch einen scharfen Wettbewerb um die wenigen Passagiere und einen starken Rückgang der Nachfrage im Business Segement. Für das Jahr 2010 rechnet American mit einer Zunahme der Kapazität um 0,9 Prozent, dies insbesondere durch die Wiederaufnahme einiger der im letzten Jahr eingestellten Flüge.