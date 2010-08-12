Amerikanische Airlines melden mehr Verkehr

Die grössten Fluggesellschaften Amerikas vermelden für den Monat Juli ein höheres Verkehrsaufkommen.

Viele der neun grossen Airlines verbuchten ausserdem eine grössere Kapazität. Die Auslastungen lagen zwischen 84,9 und 88,6 Prozent. Delta Air Lines meldete für den vergangenen Monat einen Anstieg des Verkehrs um 0,5 Prozent, während die Kapazität um 0,3 Prozent zurückging. American Airlines verbuchte einen um 2,7 Prozent höheren Verkehr sowie eine um 3,1 Prozent grössere Kapazität. Auch US Airways, deren Verkehrszahlen um 1,1 angestiegen waren, verzeichnete eine um zwei Prozent höhere Kapazität.