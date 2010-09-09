American Airlines mit mehr Verkehr
09.09.2010 RK
Im August 2010 flogen mit American Airlines mit 7,712 Millionen Fluggästen praktisch gleich viele wie im Vorjahresaugust.Die Verkehrsleistung wurde um 3,2 Prozent auf 13,614 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht, die Nachfrage lag im August 2010 mit 11,512 Milliarden Sitzplatzmeilen um 3,1 Prozent höher als im Vorjahresaugust. Die Auslastung blieb mit 84,6 Prozent konstant. Die Fracht erholte sich um weitere 13,5 Prozent auf 156,570 Millionen Tonnenmeilen. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte American Airlines bei der Nachfrage um 1,7 Prozent zulegen, die Kapazitäten wurden um 0,3 Prozent verkleinert, dadurch verbesserte sich die Auslastung von 80,7 Prozent auf 82,2 Prozent.