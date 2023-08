Airbus-Mitarbeitende protestieren

In Toulouse haben heute Mitarbeiter des Flugzeugherstellers Airbus gegen die anstehende Ausgliederung zweier Werke demonstriert.

Insgesamt 150 Angestellte blockierten heute für eineinhalb Stunden die Piste am Hauptsitz des Airbus-Konzerns in Toulouse. Sie protestierten gegen den im Rahmen des Sparprogramms Power 8 geplanten Verkauf der Werke Méaulte und Saint-Nazaire-Ville, nachdem sie von der Gewerkschaft CGT dazu aufgerufen worden waren. Airbus-Chef dementierte Gerüchte in der französischen Presse, denen zufolge sich die Lieferung des A380 nun verspäten werde. Er sähe keinen Grund, den Zeitplan diesbezüglich zu verändern.