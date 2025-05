Airbus präsentiert Aprilzahlen

Airbus Fleet (Foto: Airbus)

Airbus konnte im April 2025 insgesamt 56 Verkehrsflugzeuge ausliefern, im Berichtsmonat April kamen 11 neue Aufträge dazu.

Der europäische Flugzeugbauer konnte im April 2025 insgesamt 43 Verkehrsflugzeuge aus der Airbus A320 Familie ausliefern, die Auslieferungen unterteilen sich auf einen Airbus A319neo, 15 Airbus A320neo und 27 Airbus A321neo. Ein Airbus A220-100 ging an ITA Airways. 6 Airbus A220-300 wurden an sechs unterschiedliche Kunden übergeben. Bei den Langstreckenjets ging ein Airbus A330-900 über CIT-Leasing an Malaysia Airlines, ein Airbus A330-900 an Kuwait Airways. Bei dem Airbus A350 Programm wurden drei Airbus A350-900 und ein Airbus A350-100 ausgeliefert. Die Auslieferungen im April gingen an 33 unterschiedliche Kunden.

Bestellungen im April 2025

Eine von elf Bestellungen wird von Airbus unter Aufträgen von nicht genannten Kunden geführt, es handelt sich dabei um eine Airbus A321neo Maschine. China Airlines hat im April zehn Airbus A350-1000 bestellt.