MAS Airbus A380 abgehoben

Gestern, den 20. Oktober 2011, ist der erste Airbus A380 für Malaysia Airlines zu seinem Jungfernflug abgehoben.

Nach Aussagen von Airbus dauerte der Erstflug des Superjumbos von MAS fünf Stunden. Ausgangs- und Endflughafen für den ersten Erprobungsflug war Toulouse. Bei der Maschine handelt es sich um MSN078, die im zweiten Quartal 2012 an Malaysia Airlines gehen wird. MAS wird die achte Airbus A380 Betreiberin und hat sechs Superjumbos in Auftrag gegeben. Die Maschinen werden durch Rolls Royce Trent 900 Triebwerke angetrieben.