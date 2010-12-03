Lufthansa tauscht A380 Triebwerk aus

Die Lufthansa musste letzte Nacht auf Grund von Informationen der australischen Luftaufsichtbehörde und Rolls Royce ein weiteres Trent 900 Triebwerk aus.

Wie Qantas und Singapore Airlines betreibt auch Lufthansa ihre Airbus A380 Grossraumflugzeuge mit Trent Triebwerken von Rolls Royce. Die australische Luftaufsichtsbehörde (ATSB) hat zusammen mit Rolls Royce bei dem Trent 900 Triebwerk einen Fehler beim Ölzuführungssystem entdeckt, der zu einem Ölfeuer in einem Trent 900 Triebwerk von Qantas geführt haben könnte. Aufgrund dieser Feststellung wechselte die Lufthansa an D-AIMA (MSN-038) ein Trent 900 aus. Die Maschine wird voraussichtlich heute wieder regulär zum Linienverkehr antreten.