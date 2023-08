Airbus erhöht Listenpreise

Airbus hebt für das laufende Jahr die Preise ihrer Verkehrsflugzeuge um durchschnittlich 4,4 Prozent an, was in etwa der erwarteten Teuerung und den Schwankungen beim Wechselkurs zum Dollar entspricht.

Der Listenpreises eines A380 Superjumbos steigt mit 8,4 Prozent auf 375,3 Millionen US Dollar überdurchschnittlich stark. Diese Preissteigerung kann sich Airbus bei dem A380 leisten, da er konkurrenzlos da steht und scheinbar genügend nachgefragt wird, dass sich dieser hohe Preis am Markt durchsetzen lässt.Airbus Chefmarketing Mann John Leahy meint zu den Preiserhöhungen:“Um die beispiellos hohe Nachfrage nach Airbus-Flugzeugen in aller Welt zu bedienen, fahren wir unsere Produktion weiter hoch. Damit verbunden sind industrielle Investitionen, die zusammen mit einem weiterhin schwachen US-Dollar dazu führen, dass wir die Preise unserer gesamten Produktreihe anheben müssen". Beim A380 Programm doppelte er nach: "Darüber hinaus spiegelt die zusätzliche Preisanpassung für die A380 den außergewöhnlichen Wert wider, die dieses Flugzeug im täglichen Betrieb für die Airlines generiert. Die A380 hat bisher alle in sie gesetzte Erwartungen übertroffen." Airbus ist in den 40 Jahren seiner Unternehmensgeschichte neben Boeing zu einem der beiden führenden Flugzeughersteller aufgestiegen. Der Hersteller hat seit der Indienststellung des ersten Airbus 1974 mehr als 10.000 Flugzeuge verkauft und mehr als 6.500 Flugzeuge ausgeliefert.Airbus A318: 65,2 Mio. USD Airbus A319: 77,7 Mio. USD Airbus A320: 85,0 Mio. USD Airbus A321: 99,7: Mio. USD Zuschlag für "New Engine Option (neo)" bei Airbus A319/A320/A321: 6,2 Mio. USD Airbus A330-200: 200,8 Mio. USD Airbus A330-200 Freighter: 203,6 Mio. USD Airbus A330-300: 222,5 Mio. USD Airbus A340-300: 238,0 Mio. USD Airbus A340-500: 261,8 Mio. USD Airbus A340-600: 275,4 Mio. USD Airbus A350-800XWB: 236,6 Mio. USD Airbus A350-900XWB: 267,6 Mio. USD Airbus A350-1000XWB: 299,7 Mio. USD Airbus A380-800: 375,3 Mio. USD