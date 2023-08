Airbus meldet Auslieferungsrekord

Europas Flugzeugproduzent konnte im 2010 mit 510 ausgelieferten Verkehrsflugzeugen einen neuen Produktionsrekord erreichen.

Noch nie in der vierzigjährigen Unternehmensgeschichte gelang Airbus ein solches Glanzresultat. Im 2010 konnte Airbus 401 Maschinen aus der A320 Familie, 91 A330, A340 Langstreckenjets und 18 A380, was einem Total von 510 Flugzeugen entspricht, ausliefern. Im 2009 waren es noch 498 Maschinen. Im militärischen Segment verliessen 20 Transportmaschinen die Werke von Airbus Military. Im 2010 gingen bei Airbus 644 Bestellungen ein, nach den Bestellungsrückzügen blieben 574 Nettobestellungen übrig. Bei den militärischen Transportmaschinen konnte Airbus Military 21 Aufträge entgegennehmen. Die 574 bestellten Verkehrsflugzeuge entsprechen einem Marktwert von 74 Milliarden US Dollar.