Lao Airlines kauft bei Airbus

Lao Airlines, die nationale Fluggesellschaft von Laos, hat mit Airbus einen Kaufvertrag für zwei Airbus A320 Single Aisle Verkehrsflugzeuge unterzeichnet.

Die Airline beabsichtigt ab ihrem Heimatflughafen Vientiane mit den neuen Jets von Airbus Städte im benachbarten Südostasien sowie Bangkok und Singapur anzufliegen. Die Maschinen werden mit CFM56 Triebwerken ausgerüstet sein und in zweiklassen 126 Fluggäste aufnehmen können. Lao Airlines ist eine neue Airbus Kundin.