Airbus kauft Zulieferer

Airbus hat sich bei PFW Aerospace einen Mehrheitsanteil von 51 Prozent gesichert und sorgt dadurch für die Zuliefersicherheit.

Die Deutsche Pfalz Flugzeugwerke PFW Aerospace wirkt als Zulieferer bei der Boeing 787 und bei dem neuen Airbus A350. Die Unternehmung geriet in Liquiditätsengpässe und sorgte dabei für Verzögerungen bei der Auslieferung von wichtigen Bauteilen für die Boeing 787 und den Airbus A350. Airbus steigt bei der Unternehmung jetzt als Mehrheitsaktionär ein, um die Lieferkontinuität zu sichern und für genügend Liquidität zu sorgen.