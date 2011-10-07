Airbus mit hohem Bestellungseingang

Der europäische Flugzeugbauer Airbus konnte in den ersten neun Monaten Nettobestellungen für 1.038 Verkehrsflugzeuge entgegennehmen.

Im September 2011 gingen bei der EADS Tochter 23 Aufträge ein. Bis Ende September konnte Airbus 1.179 Bestellungen einsammeln, aus dem Auftragsbuch mussten 141 Flugzeuge gestrichen werden, davon zehn Airbus A380 Superjumbos. Netto blieben für den Airbus A380 in den ersten neun Monaten zwei Neubestellungen. Bei Boeing sahen die Bestellungseingänge weniger erfreulich aus als bei Airbus, von Januar bis September gingen bei dem amerikanischen Flugzeugproduzenten 425 Nettobestellungen ein. Airbus lieferte in den ersten neun Monaten 374 Verkehrsflugzeuge aus, dabei sind 16 Airbus A380 eingeschlossen.