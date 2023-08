Airbus A350 XWB Bug in St. Nazaire eingetroffen

Am 27. September 2011 meldete Airbus, dass die erste vormontierte Bugsektion des neuen Airbus A350 XWB im Werk St. Nazaire eingetroffen sei.

Der Transport erfolgte mit einem Beluga Frachter vom Aerolia Werk in Méaulte, das im Nordosten Frankreichs liegt, an den Küstenstandort in St. Nazaire. Der Bug der A350 XWB setzt sich aus drei Teilkomponenten zusammen, nämlich dem Cockpit, dem oberen und unteren Vorderrumpfteil, die sich an die Cockpitsektion anschliessen. Die Baugruppen sind zu 40 Prozent aus modernsten Verbundwerkstoffen, zu 55 Prozent aus einer Aluminium-Lithium-Legierung und zu fünf Prozent aus Titan aufgebaut. Im Werk St. Nazaire werde der Bug weiter verarbeitet und später mit dem in Hamburg entstehenden vorderen Rumpfabschnitt verbunden, berichtete Airbus.