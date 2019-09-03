EFW wartet Bundesweher NH90

MH90 Bundeswehr (Foto: Airbus)

Airbus Helicopters und Elbe Flugzeugwerke (EFW) übernehmen gemeinsam die Instandhaltung der NH90 Flotte der Bundeswehr.

Airbus Helicopters als Hauptauftragnehmer wird gemeinsam mit den Elbe Flugzeugwerken in Dresden die NH90 Flotte der Bundeswehr instand halten. Ein entsprechender Vertrag wurde am Mittwoch zwischen Airbus und dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr unterzeichnet. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren.

Die zu einem Paketpreis zu erbringenden Leistungen teilen sich auf in planbare Instandhaltung, bis hin zur 1200-Flugstunden-Inspektion, und bedarfsabhängige Reparaturmaßnahmen. Die Arbeiten beginnen bei Airbus Helicopters in Donauwörth im ersten Quartal 2020 und in Dresden bei den Elbe Flugzeugwerken im Frühjahr 2021.

Mit Dresden als Unterauftragnehmer stehen der Bundeswehr neben Donauwörth ein zweites großes Industrie-Zentrum und somit stark erweiterte Kapazitäten für die Instandhaltung ihrer Hubschrauber zur Verfügung. Das Heer verfügt derzeit über 74 NH90 TTH, 2021 werden alle 82 Hubschrauber ausgeliefert sein. Im Oktober 2019 beginnt die Auslieferung der 18 Hubschrauber der Marine, die ebenfalls über den Vertrag instandgehalten werden sollen. Der NH90 des Heeres wird als taktischer Transporthubschrauber (TTH), der NH90 der Marine als maritimer Transporthubschrauber („Naval Transport Helicopter“ – NTH Sea Lion) eingesetzt.

„Gemeinsam sind Airbus Helicopters und die Elbe Flugzeugwerke gut aufgestellt, um den wachsenden Zulauf von NH90 Hubschraubern zu bewältigen“, sagte Wolfgang Schoder, Executive Vice President für leichte Hubschrauber und Regierungsprogramme von Airbus Helicopters. „Mit den Elbe Flugzeugwerken werden wir einen erfahrenen und international renommierten Champion für Wartung und Umrüstung langfristig in das NH90-Programm einbinden.“

Andreas Sperl, Geschäftsführer der Elbe Flugzeugwerke, sagte: „Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung in der Flugzeugwartung, und mit Unterstützung durch Airbus Helicopters werden wir ein zuverlässiger Partner für die Instandhaltung von NH90-Hubschraubern der Bundeswehr sein. Damit eröffnet sich uns ein neues, sehr anspruchsvolles und vielversprechendes Geschäftsfeld.“

Das von den beiden Partnern angebotene System basiert auf einem neuen Konzept, das bei anderen Nationen bereits erfolgreich umgesetzt wurde und zu einer signifikanten Reduzierung der Durchlaufzeiten geführt hat.

Airbus