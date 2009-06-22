Airbus A330 von Qantas geriet in heftige Turbulenzen

Ein Airbus A330 des australischen Flag Carriers ist auf dem Flug zwischen Hongkong und Perth in heftige Turbulenzen geraten.

Beispiel 1:

Kartenausschnitt zwischen Nordamerika und Europa auf Flugfläche 320 (32.000 Fuss) das Turbulenzband ist mit einer gestrichelten Linie bereits eingezeichnet. Hier trifft eine starke Windänderung von 80 Knoten auf zudem wechselt die Windrichtung um mehr als 90 Grad und die Temperatur verändert sich um 6 Grad. Hier ist mit mittleren bis starken Turbulenzen zu rechnen.

Die Turbulenzen traten in der Region von Borneo auf, die Maschine befand sich bereits vier Stunden in der Luft. An Bord von Flug QF68 trugen sechs Passagiere und ein Besatzungsmitglied leichte Verletzungen von sich. Der Airbus A330-300 hatte 206 Fluggäste und 13 Besatzungsmitglieder an Bord. Am Flugzeug entstand ein leichter Schaden an zwei Deckenverkleidungen, dabei vielen zwei Sauerstoffmasken aus ihren Halterungen. Die Maschine setzte ihren Flug normal weiter und wird nach der Landung in Perth auf weitere Schäden überprüft. Qantas meldete den Vorfall bereits an die australische Luftaufsichtsbehörde. Wie kann es auf einem solchen Flug, bei schönstem Wetter zu solchen Turbulenzen kommen? In der Region über dem Pazifik treffen zwei unterschiedliche Luftmassen aufeinander. Aus dem Norden fliesst kalte maritime Polarluft ein und trifft nördlich von Hawaii auf maritime Tropikluft aus südwestlicher Richtung. An solchen Luftmassengrenzen können bei speziellen Umständen heftige Turbulenzzonen entstehen, die in seltenen Fällen zu solchen Zwischenfällen führen können. Die Vorhersage von solchen Turbulenzen ist nicht einfach, die Flugsicherung und die Wetterdienste sind meistens auf PIREPs angewiesen, das heisst die Piloten erstatten an die Flugsicherung eine Meldung, falls sie solche Turbulenzbänder durchflogen haben. Die Flugsicherung wiederum leitet die Meldung an den Wetterdienst weiter und der kann dann eine Meldung herausgeben. Deutliche Zeichen für starke Turbulenzen, die bei strahlend blauem Himmel zu erwarten sind, diese Turbulenzen werden in der Fachsprache als Clear Air Turbulences bezeichnet, sind starke Richtungsänderungen des Windes auf den Windkarten, grosse Temperaturänderungen über eine kurze Distanz oder starke Windänderungen.

Beispiel 2: Über dem Nordatlantik trifft Polarluft auf Tropenluft Karte auf Flugfläche 380 (38.000 Fuss), hier ändert sich die Temperatur der Luftmassen um mehr als 10 Grad, in diesem Fall ist mit stärksten Turbulenzen zu rechnen.