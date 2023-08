Airbus A300 geht bei American Airlines in Pension

Am Dienstag, dem 25. August 2009, landete der letzte kommerzielle Airbus A300 Flug von American Airlines in New York John F. Kennedy (JFK).

Nach knapp 21 Jahren verabschiedet American Airlines den zweimotorigen Airbus A300 aus europäischer Produktion. Die amerikanische Airline bestellte 1987 25 dieser Verkehrsflugzeuge, weil Boeing nicht in der Lage war kurzfristig mehr Boeing 767 (Luxury Liners) zu liefern. Im Dienst hatte American Airlines schlussendlich 35 dieser Verkehrsflugzeuge. Der Airbus A300 wurde bei American Airlines hauptsächlich auf nachfragestarken Inlandrouten im Mittelstreckenbereich eingesetzt, für diese Art von Flügen war der Airbus A300 optimal ausgelegt. Der A300 passte bei American Airlines nicht mehr so richtig ins Konzept und wurde im Zuge der Kapazitätsreduktionen über die letzten Jahre ausgemustert. Die A300 Strecken bei American Airlines werden nun durch Boeing 757 Flugzeuge übernommen.