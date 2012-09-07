Gletscherpilot in der Schweiz

Ein Addon für den Flugsimulator FSX von Microsoft macht es möglich, steigen Sie ein ins Cockpit einer Piper Cup und landen Sie auf den kühnsten Gletscherlandeplätzen in der Schweiz.

Mit Schweizer Gletscherpilot X schuf Kurt Stöckli ein wunderschönes Addon für den Flugsimulator von Microsoft. Mit dem Piper Cup können Sie auf den interessantesten Gebirgslandeplätzen auf Schweizer Gletschern landen und starten und in die Welt eines Gletscherpiloten schlüpfen. Lesen Sie zu dem Addon den Bericht von Markus Slattner.