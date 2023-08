Airberlin mit Passagierplus im September

Airberlin hat im September 2011 knapp ein Prozent mehr Gäste an Bord gehabt als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Befördert wurden insgesamt 3.683.519 Passagiere.

Die Auslastung der Flotte blieb mit 82,8 Prozent annähernd auf Vorjahresniveau (+ 0,1 Prozentpunkte). Im Monatsvergleich erhöhte sich die Kapazität um 0,7 Prozent. Grund dafür ist, dass die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr bis in den September reichten. Kumuliert konnte Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft ihre Gästezahl in den ersten neun Monaten des Jahres auf 27.675.491 Passagiere steigern. Das entspricht einem Plus von 4 Prozent. Zugleich verbesserte sich die Auslastung der Flotte gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 76,1 Prozent auf 78,6 Prozent (+ 2,5 Prozentpunkte). Die kumulierte Kapazität wurde im Neun-Monatsvergleich um 0,7 Prozent erhöht.