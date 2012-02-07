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airberlin verbessert Auslastung im Januar

07.02.2012 BGRO
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Deutschlands zweitgrößter Fluggesellschaft airberlin ist es im Rahmen ihres Effizienzsteigerungsprogramms gelungen, die Januarauslastung erstmals seit Beginn der Veröffentlichung der Verkehrszahlen auf rund 75 Prozent zu steigern.

Airberlin, Boeing 737-800

Deutschlands zweitgrößter Fluggesellschaft airberlin ist es im Rahmen ihres Effizienzsteigerungsprogramms gelungen, die Januarauslastung erstmals seit Beginn der Veröffentlichung der Verkehrszahlen auf rund 75 Prozent zu steigern.

Das entspricht einem Plus von 2,6 Prozentpunkten. Die Kapazität hatte das Unternehmen im Monatsvergleich gezielt um 14,4 Prozent reduziert. Gleichzeitig verringerte sich die Gästezahl um nur 11,3 Prozent von 2.145.188 Gästen im Januar 2011 auf 1.901.779 Gäste im Januar 2012.
 

Januar 2012
Kapazität                                        2.536.965
Passagiere                                     1.901.779
Auslastung in %                                    74,96

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