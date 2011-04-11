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Airberlin mit besserer Auslastung

11.04.2011 RK
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Im März 2011 flogen 2,594 Millionen Passagiere mit airberlin. Das entspricht einem leichten Minus von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

CR Airberlin, Boeing 737-800

Im März 2011 flogen 2,594  Millionen Passagiere mit airberlin. Das entspricht einem leichten Minus von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Die Auslastung der Flotte stieg im März 2011 um 1,8 Prozentpunkte von 71,8 auf 73,6 Prozent. Die Kapazität wurde im Märzvergleich um 2,7 Prozent reduziert. Von Januar bis März 2011 waren 6,872 Millionen Passagiere im Streckennetz von airberlin unterwegs, das entspricht einem Plus von 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmärz. Die Auslastung stieg im 3-Monatsvergleich um 2,2 Prozentpunkte von 70,3 auf 72,5 Prozent. Bei der kumulierten Kapazität verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang um 1,2 Prozent.
 

März 2011
März 2011 kumuliert
Kapazität                            3.522.267
Kapazität                            9.472.578
Passagiere                         2.594.556
Passagiere                         6.871.801
Auslastung in %                          73,6
Auslastung in %                          72,5

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