Airberlin mit mehr Passagieren im Juli

Im Juli 2011 konnte airberlin 3, 809 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einem Plus von 2,9 Prozent.

Die Auslastung der Flotte stieg im Juli 2011 um 3,3 Prozentpunkte von 81,2 auf 84,5 Prozent. Die Kapazität wurde im Julivergleich um 1,1 Prozent reduziert. Von Januar bis Juli waren 20,233 Millionen Passagiere im Streckennetz von airberlin unterwegs. Das entspricht einem Plus von 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Auslastung der Flotte stieg in den ersten sieben Monaten des Jahres um 3,1 Prozentpunkte von 73,8 auf 76,9 Prozent. Bei der kumulierten Kapazität verzeichnete airberlin ein Plus von 1,1 Prozent.